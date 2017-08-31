Лавров обсудил с главой МИД Ирана выполнение ядерного соглашения

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф

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Глава российского МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Джавадом Зарифом. Стороны обсудили выполнение договоренностей по ядерной программе Ирана, а также ситуацию в Сирии с учетом переговорного процесса в Астане.