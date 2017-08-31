Лавров обсудил с главой МИД Ирана выполнение ядерного соглашения
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Глава российского МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Джавадом Зарифом. Стороны обсудили выполнение договоренностей по ядерной программе Ирана, а также ситуацию в Сирии с учетом переговорного процесса в Астане.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом. Об этом сообщили в пресс-службе российского дипломатического ведомства.
"Министры обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня, включая ход выполнения совместной всеобъемлющей программы действий по иранской ядерной программе", - говорится в сообщении.
Дипломаты также обсудили ситуацию в Сирии в контексте договоренностей, достигнутых на переговорах в Астане.