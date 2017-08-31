В СМИ появится рейтинг сильнейших армий мира

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Российская армия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира. На первом месте расположились США, третье место занял Китай. Самые слабые армии оказались у Бутана, Сьерра-Леоне и Мавритании.

Российская армия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира, материал подготовил специализированный портал Globalfirepower.

Первое место заняла армия США, третье – армия Китая. В десятку лучших вошли также Индия, Франция, Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.

Последнюю 133-ю строчку рейтинга заняла армия Бутана. Немногим сильнее оказались армии Суринама, Сьерра-Леоне и Мавритании.

Армия Северной Кореи расположилась на 23 строчке, Украина заняла 30 место, Белоруссия – 49. Сирийская армия заняла 44 место в рейтинге.

При составлении рейтинга учитывались технические возможности, разнообразие вооружений, численность армии, финансирование и еще около 50 различных факторов. При этом политическое и военное руководство в счет не бралось. Также не учитывался ядерный потенциал страны.