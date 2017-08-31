Мужчина устроил дрифт на газоне возле МГУ

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В Москве у главного здания МГУ мужчина устроил дрифт на своем автомобиле. Машина ездила прямо по газону на фоне университета. Видеозапись произошедшего появилась в Instagram пользователя Марселя Гамидова.

В Instagram пользователя Марселя Гамидова появилась видеозапись, на которой видно, как молодой человек на своем Porsche устраивает дрифт на газоне перед МГУ.

Окрестности главного здания МГУ в Москве не в первый раз подвергаются атакам гонщиков. В частности, ранее в Сети появилось видео, на котором внедорожник Infiniti вместе с другой иномаркой устроили заезд по лестнице у входа в МГУ.

Кроме того, в 2016 году еще один водитель Алексей Смагин устроил гонки на своём внедорожнике вишнёвого цвета по газонам и пешеходным переходам возле здания МГУ.