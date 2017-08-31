Собянин открыл дублер МКАД на юге Москвы

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В четверг в Москве запущен дублер МКАДа на юге города. Официальный старт дал мэр столицы Сергей Собянин. Машины поехали по новой эстакаде на улице Элеваторная через железнодорожные пути Павелецкого направления. Теперь эта трасса свяжет сразу четыре района Москвы.

Первые минуты движения по эстакаде – под аккомпанемент автомобильных сирен. Сергей Собянин приветствовал проезжавших водителей, автовладельцы были явно в хорошем настроении. Не секрет, для жителей всего юга Москвы открытие этой развязки – долгожданное событие. Некоторые даже заранее посчитали, сколько времени теперь смогут экономить в пути, передает "ТВ Центр".

Работы на этом объекте начались в ноябре 2015 года. В короткие сроки строителям удалось возвести 850-метровую эстакаду над железнодорожными путями Павелецкого направления. При этом составы двигались бесперебойно.

Путепровод – шестиполосный (по три - в каждом направлении) соединяет улицы Подольских курсантов и Элеваторную. То есть разделенные прежде железной дорогой Восточное и Западное Бирюлево. Время поездки между соседними районами сокращается в 3-4 раза.

"Мы строим связку между Варшавкой и Липецким шоссе. Очень важная. Связывает 4 района - в том числе Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. Которые десятилетиями были разделены и вынуждены были в гости ездить через МКАД. Сегодня мы запускаем центральный объект этой связки - эстакаду через Павелецкое направление железной дороги", - заявил Собянин.

Пропускная способность трассы – до 2200 машин в час. Таким образом, разгрузится не только южный участок Московской кольцевой автодороги, но и Нахимовский проспект. Вдоль эстакады - удобные боковые проезды. Предусмотрели строители и выделенные проходы для пешеходов.

Путепровод открывает сразу несколько популярных направлений. К примеру, жители Восточного Бирюлево смогут, наконец, быстро добраться до станции метро "Пражская" и крупных торгово-развлекательных центров. В свою очередь у жителей Западного Бирюлево и Центрального Чертаново появится возможность напрямую проехать к парку Царицыно.

Теперь между станциями метро "Царицыно" и "Пражская" планируют организовать движение новых маршрутов наземного маршрутов городского транспорта. Параллельно ведется расширение улиц Красного Маяка и Подольских курсантов, где появится два подземных пешеходных перехода. Всего же в рамках этого проекта будет построено больше 7 километров дорог.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".