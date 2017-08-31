Жители Подмосковья сами определяют, какие дороги ремонтировать

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С плохими дорогами в Подмосковье теперь борются сами жители. На портале "Добродел" они голосуют за трассы, которые в первую очередь требуют капитального ремонта. По итогам опроса местные власти определят, что привести в порядок уже в этом году.

"Заказать" новую дорогу через мобильное приложение. Решение извечной русской проблемы получило современное решение. В Подмосковье теперь каждый житель может обратить внимание местных властей на состояние проезжей части. Дмитрий - один из 60 тысяч активистов, добившийся ремонта своей улицы, передает "ТВ Центр".

"Мы проголосовали. В итоге эта дорога вошла в перечень капитального ремонта. Был выполнен ремонт дороги, появился такой достаточно хороший пешеходный переход с подсветкой, с яркими знаками", - рассказал житель Ногинска Дмитрий Базельцев.

Дорогу, которая не видела ремонта почти 12 лет, сегодня полностью обновили. То, о чем местные жители мечтали не один год, исполнилось за одно лето. Обновленное дорожное полотно, современная разметка и светодиодные мигающие светофоры появились на улице Советской Конституции в Ногинске в течение двух месяцев, после того как местные жители признали эту дорогу одной из самых проблемных в городе.

Где в Подмосковье "не пройти" и "не проехать", теперь определяют сами жители. На портале "Добродел" - целая дискуссия. Какую дорогу отремонтировать в первую очередь, решают по итогам народного голосования.

"Мы их на карте нанесли, описали их состояние, сделали фотографию и разместили на портале "Добродел", предоставив нашим гражданам возможность проголосовать и определить те дороги, которые нужно отремонтировать в этом году. На эти цели были выделены достаточно большие деньги", - отметил министр транспорта Московской области Игорь Тресков.

А точнее 18 миллиардов рублей из местного бюджета. Из трех тысяч километров обновленных дорог 400 километров - выбор местных жителей.

Работы по замене дорожного полотна уже завершились в Черноголовке и Реутове, на финальной стадии - в Ивантеевке и Мытищах. Закончить ремонт дорог, выбранных жителями, местные власти обещают до конца сентября. А затем начнётся новое голосование.

Елена Сахно, "ТВ Центр".