15:10, 31 августа 2017

В Москве художники пришли на помощь раненым деревьям

Теги:  Общество  экология  москва

В Москве спасают деревья. Профессиональные художники помогают раненым деревьям не погибнуть. Места, где кора повреждена, заполняют рисунками - самыми разными. Причём, совершенно бескорыстно, исключительно по зову сердца.

Подробности – в репортаже Ольги Стрельцовой.

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