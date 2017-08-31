В Москве художники пришли на помощь раненым деревьям

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В Москве спасают деревья. Профессиональные художники помогают раненым деревьям не погибнуть. Места, где кора повреждена, заполняют рисунками - самыми разными. Причём, совершенно бескорыстно, исключительно по зову сердца.