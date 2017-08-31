Теги: Ограничение движения религия москва

Вниманию автомобилистов: 1 сентября мусульмане отмечают один из главных праздников ислама - Курбан-байрам. В связи с этим в столице на некоторых улицах ограничат движение.

В Москве перекроют ряд улиц из-за празднования Курбан-байрама. Это коснётся участков, прилегающих ко всем московским мечетям, а также площадке в Южном Бутове, передает "ТВ Центр".

С двух ночи и до 11 утра пятницы полностью перекроют движение вокруг Московской соборной мечети, исторической мечети в Татарском переулке, мемориальной на Поклонной горе, а также комплекса "Изумрудный" на улице Южнобутовская. Также ограничат движение по одной полосе у комплекса мечетей в Отрадном.

После праздничного намаза мусульмане смогут совершить традиционное жертвоприношение. Забой и продажа жертвенных животных будут проводиться в Балашихе, Домодедове, Звенигороде, а также в Ногинском, Пушкинском и других районах Подмосковья.