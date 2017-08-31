По факту крупного пожара в Ростове-на-Дону завели дело о поджоге

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После крупного пожара, который уничтожил почти 120 домов, полиция возбудила уголовное дело о поджоге. Уже допрошены черные риелторы, которые якобы причастны к возгоранию. Ранее СК завел дело о халатности коммунальщиков.

МВД по Ростовской области возбудило уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества после крупного пожара в Ростове-на-Дону 21 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

Полиция подозревает, что причиной трагедии мог стать поджог. По делу опрошены около 400 потерпевших. Кроме того, правоохранительные органы допросили черных риелторов, которые, по словам местных жителей, могут быть причастны к поджогам. Из их офисов изъяли документы.

По предварительным данным полиции, очаги возгорания находились в заброшенных зданиях. Версию с "занесением постороннего источника зажигания" озвучили и в МЧС.

Ранее в отношении ростовских коммунальщиков СК возбудил уголовное дело по статье "Халатность" в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по обеспечению пожарной безопасности и ликвидации последствий пожаров.

Пожар в частном секторе, который находится в центре Ростова-на-Дону, произошел 21 августа, огонь повредил около 120 строений на площади более 10 тысяч квадратных метров. Пожар потушили лишь спустя сутки.

В результате пожара погиб один человек, за медицинской помощью обратились 58 человек, девять из которых доставили в больницу. В региональном Минздраве пострадавшими от огня признали 602 человека. Губернатор Ростовской области Василий Голубев обещал, что жильцам дадут возможность построить новое жилье на старом месте или переехать.