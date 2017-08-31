Медведев пообещал запретить производство и продажу порошкового алкоголя

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Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что в России будет запрещено производить и продавать порошковый алкоголь. Премьер также отметил, что за нарушение данного запрета будут введены серьезные штрафы.

В России будут запрещены производство и продажа порошкового алкоголя. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу российского правительства Дмитрия Медведева.

"Два законопроекта, которые касаются регулирования алкогольного рынка. Один из них запрещает производство и продажу в нашей стране так называемого порошкового алкоголя, а второй устанавливает серьезные штрафы за нарушение этого запрета в рамках Кодекса об административных правонарушениях", - сказал он.

По словам премьера, подобная продукция опасна для здоровья, грозит отравлениями и повреждениями внутренних органов. Медведев отметил, что производители порошкового алкоголя пытались продавать его в США и странах ЕС, однако везде торговля им была запрещена.

"Конечно, они готовы экспортировать эту продукцию в Россию. Наша страна должна быть защищена от подобной экспансии. Нечего им тут делать", - подчеркнул премьер.

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