Песков: Россия не может оставить враждебные шаги США без ответа

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Москва сожалеет в связи с "далеко неконструктивной позицией", которую занимают в США и предупреждает, что не оставит без ответа враждебные шаги Вашингтона. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин "последовательно говорит" о желании выстраивать добрые отношения с США.

Россия не может оставить враждебные шаги США в свой адрес без ответа, заявил пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы сожалеем в связи с далеко неконструктивной позицией, которую занимают наши коллеги в США, и, конечно, мы не можем оставлять без ответа недружественные, а иногда и враждебные, проявления в наш адрес", - подчеркнул представитель Кремля в разговоре с журналистами.

По его словам, Москва никогда не была инициатором кризиса, который, "к сожалению, наблюдается в наших двусторонних отношениях". Песков добавил, что Россия всегда выступала последовательно против этого.

Также представитель Кремля заявил, что президент России Владимир Путин "последовательно говорит о желании Москвы выстраивать добрые отношения, которые основаны на принципах взаимовыгоды и взаимного доверия".

"Это достаточно последовательная линия президента Путина", - заявил пресс-секретарь главы государства.

Кроме того, Песков напомнил, что позиция, которую занимает Путин, была изложена в интервью нового российского посла в США Анатолия Антонова.

Ранее Москва выступила с предложением приравнять численность дипломатических миссий США и России. В ответ американская сторона приостановила процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве.

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