В Кремле назвали "журналистскими упражнениями" статью о фаворите Путина

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В Кремле не смогли понять мотивы публикаций западных СМИ о том, что глава Минэкономразвития Максим Орешкин стал фаворитом президента Владимира Путина. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, ему не ясна причина подобных "журналистских упражнений".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог дать оценку информации западных СМИ, которые сообщили, что возможный преемник президента России Владимира Путина - глава МЭР Максим Орешкин, передает "Интерфакс".

Мне, проще говоря, непонятно, откуда проистекают подобные упражнения Bloomberg. Я, по всей видимости, не обладаю таким широким видением и знанием ситуации, как Блумберг, поэтому не способен дать оценку таким проявлениям анализа", - заявил спикер Кремля.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало информацию о том, что полномочия 35-летнего министра экономического развития Орешкина постепенно расширяются, а сам он стал "негласным фаворитом президента Владимира Путина". В ответ на это заявление глава МЭР сообщил, что "у него есть работа, которую он выполняет, и будет выполнять".

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