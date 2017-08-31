Студию Учителя в Петербурге забросали "коктейлями Молотова"

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Неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в здание, где находится студия режиссера Алексея Учителя. По данным МВД, инцидент произошел ночью около 3:30. Возгорание было ликвидировано до приезда полиции. По данному факту проводится проверка.

Студию режиссера Алексея Учителя в Санкт-Петербурге закидали бутылками с зажигательной смесью. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на представителя регионального ГУ МВД.

"В дом 12 по набережной Крюкова канала в 3:30 ночи неизвестные бросили стеклянные бутылки с какой-то жидкостью. К моменту приезда сотрудников полиции возгорание было потушено", - сказал он.

По данному факту проводится проверка. Сам режиссер заявил, что пока не слышал об инциденте.

Ранее Учитель получал угрозы от активистов организации "Христианское государство - Святая Русь", которые требовали от кинотеатров отказаться от проката его фильма "Матильда".