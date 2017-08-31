Великобритания может завершить Brexit без соглашения с ЕС

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Еврокомиссия предупредила об угрозе выхода Великобритании из ЕС без соглашения в случае, если стороны не договорятся по Brexit до 29 марта 2019. По словам главного переговорщика от Евросоюза Мишеля Барнье, Лондон не считает себя юридически обязанным расплатиться до выхода из ЕС по общим обязательствам.

Евросоюз и Великобритания не смогли достигнуть серьезного прогресса в третьем раунде переговоров по Brexit. Они завершились в Брюсселе 31 августа. Об этом рассказал главный переговорщик от Евросоюза, член Еврокомиссии Мишель Барнье, передает РИА Новости.

Между тем, он сообщил, что Еврокомиссия предупредила об угрозе выхода Великобритании из ЕС без соглашения. Это произойдет в случае, если переговоры о Brexit не будут завершены в срок до 29 марта 2019 года, передает ТАСС.

Кроме того, Барнье отметил, что Лондон не считает себя юридически обязанным расплатиться до выхода из ЕС по общим обязательствам. В частности, речь идет о программах помощи, обещанным третьим странам, в том числе Украине и государствам Африки.

Ранее стало известно, что бюджет Евросоюза ежегодно будет терять от 10 до 12 миллиардов евро после выхода Великобритании из организации. Недостающие миллиарды будут восполняться за счет экономии и более высоких взносов стран-членов Евросоюза.

При этом, по соглашению, Великобритания будет вынуждена продолжать выплаты по долгосрочным программам ЕС, которые были согласованы до Brexit, как минимум до 2020 года.

Также СМИ сообщали, что Великобритания якобы готова заплатить Евросоюзу до 40 миллиардов евро, чтобы погасить все свои финансовые обязательства перед Брюсселем.

29 марта 2017-го Лондон официально запустил двухгодичный процесс выхода страны из состава Евросоюза.

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