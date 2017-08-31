В Чите загорелось здание краевого суда
Теги: суд пожар Происшествие забайкалье
В Чите на площади 150 квадратных метров горит здание краевого суда. Возгорание произошло на пятом этаже, где расположены кабинеты секретарей и помощников судей. Пострадавших нет, о причинах пожара пока ничего не говорится.
В пятиэтажном здании краевого суда Читы произошел пожар, здание горит на площади 150 квадратных метров, сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что возгорание произошло на пятом этаже, где находятся кабинеты секретарей и помощников судей. Пострадавших нет, поскольку рабочий день уже завершился.
О причинах пожара пока ничего неизвестно. В тушении принимают участие 30 пожарных и 12 автоцистерн.
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