В Чите загорелось здание краевого суда

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В Чите на площади 150 квадратных метров горит здание краевого суда. Возгорание произошло на пятом этаже, где расположены кабинеты секретарей и помощников судей. Пострадавших нет, о причинах пожара пока ничего не говорится.

В пятиэтажном здании краевого суда Читы произошел пожар, здание горит на площади 150 квадратных метров, сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что возгорание произошло на пятом этаже, где находятся кабинеты секретарей и помощников судей. Пострадавших нет, поскольку рабочий день уже завершился.

О причинах пожара пока ничего неизвестно. В тушении принимают участие 30 пожарных и 12 автоцистерн.

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