В крови Джабраилова обнаружили наркотики

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Медики подтвердили, что устроивший стрельбу в гостинице Four Seasons сенатор Умар Джабраилов, был под действием наркотиков. Ранее в его номере нашли неизвестный белый порошок, алкоголь и таблетки.

Тест на наличие наркотиков в крови экс-сенатора от Чечни, бизнесмена Умара Джабраилова дал положительный результат, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник правоохранительных органах.

Ранее о том, что Джабраилов в момент стрельбы был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, писало агентство ТАСС. В номере отеля Four Seasons, где сенатор устроил стрельбу, были найдены вещество белого цвета, таблетки и алкоголь.

29 августа сенатор устроил стрельбу из наградного пистолета в номере отеля Four Seasons на Охотном Ряду. Приехавшие полицейские задержали Джабраилова на 48 часов и возбудили дело по статье "Хулиганство". Позже было принято решение отпустить его под подписку о невыезде.

Объясняя свой поступок, Джабраилов сказал, что хотел опробовать оружие, которым за несколько лет ни разу не воспользовался, и случайно сделал "несколько выстрелов в потолок".

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