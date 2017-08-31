В Москве появится улица Эльдара Рязанова

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Проектируемый проезд №6021, который находится между улицами Обручева и Новаторов на юго-западе столицы, будет назван в честь Эльдара Рязанова. В этом районе также располагается киноклуб-музей "Эльдар", основанный самим режиссером.

Одну из улиц на юго-западе столицы назовут в честь режиссера Эльдара Рязанова. Об этом сообщает "Русская планета".

Именем Рязанова назовут проектируемый проезд №6021, который находится между улицами Обручева и Новаторов. В этом районе также располагается киноклуб-музей "Эльдар", основанный самим режиссером.

Данное решение было принято московской межведомственной комиссией по наименованию. Инициатива назвать улицу в честь Рязанова принадлежала президенту России Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину.

Режиссер Эльдар Рязанов умер 30 ноября 2015 года. Народному артисту СССР, лауреату государственных премий, сценаристу, педагогу, писателю и драматургу было 88 лет. Он снял около 30 фильмов и практически каждый из них стал кинохитом. Самые знаменитые картины режиссера – "Карнавальная ночь", "Гусарская баллада", "Берегись автомобиля", "Жестокий романс", "Служебный роман", "Гараж", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Вокзал для двоих", "Старики-разбойники", "Невероятные приключения итальянцев в России".

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