ФСБ задержала террористов, планировавших атаки 1 сентября в Москве

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Сотрудники ФСБ задержали двух выходцев из Центральной Азии, планировавших совершение терактов в местах массового нахождения людей в Москве 1 сентября. Оба задержанных являлись членами "Исламского государства". Один из них планировал нападение на людей с холодным оружием, другой - совершить самоподрыв.

Сотрудники ФСБ задержали двух выходцев из Центральной Азии, планировавших атаки 1 сентября в Москве. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

"ФСБ на территории города Москвы и Московской области выявлена и пресечена преступная деятельность двух выходцев из Центрально-Азиатского региона, планировавших совершение террористических актов в местах массового нахождения людей 1 сентября этого года", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ФСБ "Интерфаксу", один из задержанных разместил в интернете видеоролик с обращением к членам запрещенной в России группировки "Исламское государство", в котором он дал так называемую "клятву верности террористам". Он планировал совершить нападение на людей с использованием холодного оружия.

Второй задержанный также является членом ИГ. При обыске по месту его проживания было обнаружено мощное самодельное взрывное устройство, а также "предметы и компоненты, использовавшиеся для его изготовления".

"Он признался, что собирался стать террористом-смертником и совершить самоподрыв", - рассказали в ФСБ.

В телефоне первого задержанного были обнаружены контакты вербовщиков ИГ и инструкции по планируемому теракту. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела о подготовке теракта.