Турист из России погиб при падении с балкона в Турции

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В турецком городе Сиде скончался турист из России. Он выпал с балкона четвертого этажа. По предварительным данным, причиной несчастного случая могло стать алкогольное опьянение.

Турист из России погиб при падении с балкона в турецком городе Сиде, передает "МИР24".

Россиянин скончался 29 августа в провинции Анталья. Он выпал с балкона четвертого этажа. По предварительным данным, причиной несчастного случая могло стать алкогольное опьянение.

Представители российской дипмиссии находятся в контакте с вдовой погибшего и ждут подробностей о случившемся от турецкой полиции.

Накануне в турецком городе Бодрум шестилетний мальчик из Твери погиб после того, как его сбила машина на пешеходном переходе.

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