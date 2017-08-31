Турист из России погиб при падении с балкона в Турции
Теги: алкоголь турция россияне туристы Происшествие россия смерть
В турецком городе Сиде скончался турист из России. Он выпал с балкона четвертого этажа. По предварительным данным, причиной несчастного случая могло стать алкогольное опьянение.
Турист из России погиб при падении с балкона в турецком городе Сиде, передает "МИР24".
Россиянин скончался 29 августа в провинции Анталья. Он выпал с балкона четвертого этажа. По предварительным данным, причиной несчастного случая могло стать алкогольное опьянение.
Представители российской дипмиссии находятся в контакте с вдовой погибшего и ждут подробностей о случившемся от турецкой полиции.
Накануне в турецком городе Бодрум шестилетний мальчик из Твери погиб после того, как его сбила машина на пешеходном переходе.
Читайте также:
Российский турист умер на отдыхе в Турции
В Турции погиб шестилетний мальчик из России
Скончалась впавшая в кому на отдыхе в Турции россиянка
В результате взрыва бомбы в турецком Измире пострадали шестеро