Синоптики пообещали россиянам теплый сентябрь
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В Гидрометцентре пообещали россиянам теплую погоду в сентябре. По данным синоптиков, температура воздуха будет немного превышать норму, а количество осадков сохранится на обычном уровне.
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в сентябре россиян ожидает теплая погода. Об этом сообщает Газета.ru.
"Бабье лето будет, на всей европейской территории России будет теплая погода, сентябрь будет теплым", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что температура воздуха будет немного превышать сентябрьскую норму, а количество осадков сохранится на обычном уровне.
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