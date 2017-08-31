МИД: боевики в Сирии получили доступ к химоружию

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что боевики в Сирии получили доступ к химическому оружию. По ее словам, в их распоряжении имеются несколько ракет с отравляющими веществами, и боевики планируют применить их в провинции Деръа.

Боевики в Сирии получили доступ к химическому оружию. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

"К нам поступает тревожная информация: по имеющимся у российской стороны данным, вооруженная группировка "Шабах ас-Сунна" имеет доступ к химоружию", - сказала она.

По ее словам, на складах группировки находятся несколько ракет с отравляющими веществами. По данным МИД, боевики планируют применить их в населенных пунктах провинции Деръа.

"В последующем обвинить правительственные войска в химатаке против мирного населения", - добавила Захарова.