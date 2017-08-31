В Москве за убийство собутыльника задержан певец Александр Ермак

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве певца Александра Ермака, который подозревается в убийстве своего друга. Нападение произошло в ночь с 23 на 24 августа в квартире на Хорошевском шоссе. Погибший получил 17 ножевых ранений в ходе конфликта.

В Москве за убийство своего товарища задержан певец Александр Ермак. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, убийство произошло в ночь с 23 на 24 августа в квартире на Хорошевском шоссе. Погибший был юристом и другом певца.

По словам представителя столичного главка Следственного комитета России Юлии Ивановой, подозреваемый во время распития спиртных напитков нанес 17 ударов ножом своему собутыльнику в область туловища.

После конфликта мужчина сбежал с места происшествия. Потерпевший от полученных ран скончался на месте. Предполагаемого убийцу задержали. Он признал свою вину.

Сейчас в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы.

Лидер группы "Александрит" 35-летний Александр Ермак запомнился выступлением на сцене Кремлевского дворца на концерте Ильи Резника. Концертная программа называется "Время пришло".