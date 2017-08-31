Места проведения богослужений в Курбан-байрам

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1 сентября мусульмане отметят Кубан-байрам. В Москве будут открыты шесть площадок для проведения праздничных молитв.

Мусульмане 1 сентября отметят один из главных праздников — Курбан-байрам. С раннего утра во всех московских мечетях пройдут праздничные молитвы, передает TVC.RU.

Центральными площадками по традиции станут Московская Соборная мечеть, Мемориальная мечеть "Шухада" на Поклонной горе (в них молитва пройдет с 7:00 до 8:00), а также Историческая мечеть на улице Большая Татарская (с 8 до 9 утра).

Кроме того, будут открыты шатры для богослужений в павильоне № 2 парка "Сокольники", на участке около Физкультурно-оздоровительного комплекса "Изумрудный" (улица Южнобутовская, д. 96) и возле здания Южного речного вокзала (проспект Андропова, дом 11, корпус 2).

Список мест проведения праздника Курбан-байрам на территории Московской области 1 сентября 2017 года:

Балашиха, мкрн. Железнодорожный, д. Соболиха, ул. Новослободская, д. 15 (ДК "Рассвет") Балашиха, ул. Парковая, д. 1 (Ледовый дворец "Балашиха-арена") Волоколамский р-н, д. Рождествено, ул. Микрорайон-2, д. 14 Воскресенск, ул. Чапаева, д. 1 (ДК "Цементник") Дмитровский район, г. Яхрома, ул. Песочный тупик, д. 9а (молельный дом) Домодедово, мкрн. Востряково, ул. 2-я Клубная, д. 1 Егорьевск, ул. Парижской Коммуны, д. 1Б, стр. 2 Звенигород, ул. Новая, д.29 (мечеть) Истра г.о., с. Кучи, д. 39г Кашира, ул. Ленина, д. 2 (МАУК "Городской парк") Клинский р-н, дер. Тетерино, клуб загородного отдыха "Клинское заозерье" Коломна, Окский проспект, д. 17 (ДК "Коломна) Королев, ул. Терешковой, д. 1 (ДК имени Калинина) Красногорск, ул. Вокзальная, д. 25а (спорткомплекс "Красногорск") Лобня, ул. Киово, д. 100 (АОЗТ "Краснополянское") Люберцы г.о., пос. Малаховка, Театральный проезд, д. 1 (парк культуры и отдыха) Мытищи, ул. Силикатная, д. 12 (площадь у районного Дворца молодежи) Наро-Фоминск, ул. Володарского, д. 123 (мечеть) Ногинск, ул. Южная, д. 35 (мечеть) Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. 2-ая Разина, д. 62 (молельный дом)

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