Видео задержания планировавших атаки в Москве террористов

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ФСБ опубликовала видео задержания двух выходцев из Центральной Азии, планировавших атаки 1 сентября в Москве. По данным ведомства, оба задержанных являлись членами "Исламского государства". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о подготовке теракта.

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео задержания двух выходцев из Центральной Азии, планировавших атаки 1 сентября в столице. Об этом сообщает TVC.ru.

По данным ФСБ, оба задержанных являлись членами запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Один из них планировал нападение на людей с холодным оружием, другой - совершить самоподрыв.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела о подготовке теракта.

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