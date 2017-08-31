Работник кладбища умер в могиле другого человека под Иркутском

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Следственные органы проводят проверку по факту смерти мужчины на кладбище села Тараса в Иркутской области. По данным следствия, трое работников копали могилу, распивая спиртные напитки, после чего один из них уснул. На следующий день его тело было обнаружено в могиле без признаков жизни.

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины на кладбище села Тараса в Иркутской области. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону. Инцидент произошел в минувшую пятницу.

"В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории кладбища села Тараса Боханского района, в могиле, выкопанной для захоронения умершего 23 августа 2017 года мужчины, обнаружено тело 55-летнего местного жителя без видимых следов насильственной смерти", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 24 августа трое мужчин копали могилу на кладбище, распивая спиртные напитки. Затем один из них уснул, а двое других работников оставили его на земле и ушли. На следующий день мужчины вернулись на кладбище и обнаружили тело "друга" в могиле без признаков жизни.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, смерть наступила в результате переохлаждения.

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