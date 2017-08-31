Ирина Роднина попала в базу данных украинского "Миротворца"

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Украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу фигуристку, олимпийскую чемпионку и депутата Госдумы от "Единой России" Ирину Роднину. Поводом стало посещение лагеря "Артек" в Крыму в 2014 году.

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина попала в базу данных украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщает РИА Новости.

В базу фигуристка включена из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины" и "участия в пропагандистских мероприятиях" в Крыму. В частности, в 2014 году после воссоединения полуострова с Россией Роднина посещала лагерь "Артек".

Сайт "Миротворец" связан с депутатом Верховной рады и советником главы МВД Антоном Геращенко. Изначально проект был создан для установления личностей ополченцев или людей, помогающих им. Затем в него стали включать журналистов и деятелей культуры.

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