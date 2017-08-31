Захарова: у МИД нет данных о численности дипмиссии США

Теги: Политика сша дипломат международные отношения мид визы россия

Москва предлагала Вашингтону различные варианты выхода из ситуации с санкциями, прежде чем предложить сократить численность сотрудников американской дипмиссии. Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, Москва до сих пор не видела официальных данных о численности персонала США в России.

Прежде чем предложить американской стороне сократить численность сотрудников дипмиссии в России, Москва предлагала Вашингтону другие варианты выхода из ситуации с введением новых антироссийских санкций. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы дали полгода американской стороне. Причем это было не молчаливое предоставление возможности, это были постоянные попытки приглашения к диалогу. Проходили несколько раундов соответствующих переговоров на уровне экспертов относительно того, как выйти из этой ситуации", - сообщила она ТАСС.

По ее словам, МИД до сих пор не располагает данными о численности уволенных или уезжающих из России сотрудников американской дипмиссии.

"Мы, к сожалению, наверное, для вас, не знаем даже официального ответа на вопрос о численности в принципе (сотрудников) загранучреждений США на территории Российской Федерации", - заявила дипломат.

28 июля МИД объявил об ответных мерах в отношении Вашингтона в связи с принятием законопроекта о санкциях против России. В частности, общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек.

Накануне новый посол России в США Анатолий Антонов сказал, что число сотрудников американских загранучреждений в России превышает 1200 человек.

Читайте также:

Песков: Россия не может оставить враждебные шаги США без ответа

Посольство США в Москве не будет проводить собеседования по Skype

Здание генконсульства США в Петербурге облили краской

Трамп отказался называть Россию угрозой

МИД пообещал США не создавать невыносимые условия для получения виз