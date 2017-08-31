Байкер устроил стрельбу в центре Москвы
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Столичная полиция проверяет информацию о том, что мотоциклист открыл стрельбу на Марксисткой улице. По данным некоторых СМИ, поводом для этого стал конфликт на дороге.
Полицейские проверяют информацию о дорожном конфликте с мотоциклистом, который устроил стрельбу в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по городу.
"Поступила информация о том, что мотоциклист якобы открыл стрельбу на Марксистской улице во время дорожного конфликта. Данная информация проверяется", - говорится в сообщении.
Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что мотоциклист устроил стрельбу в центре столицы в результате конфликта на дороге, после чего скрылся.
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