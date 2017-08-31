Полиция Рязани инициировала проверку после ДТП с машиной десанта
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ДТП под Рязанью с участием боевой машины десанта, следовавшей в составе военной колонны, заинтересовались в полиции. Предварительно, БМД потеряла управление при повороте и выехала на встречную полосу, столкнувшись с иномаркой. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.
Рязанская полиция проводит проверку по факту аварии с участием боевой машины десанта, следовавшей в составе военной колонны, передает агентство РИА Новости.
Видео с места ДТП ранее появилось в интернете. Авария произошла во вторник утром на пересечении Южной окружной дороги Рязани и Ряжского шоссе. БМД потеряла управление при повороте, ее занесло, и она задом выехала на встречную полосу, врезавшись в легковушку.
Как сообщил агентству представитель УМВД по региону, в результате происшествия погибших и пострадавших нет.
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