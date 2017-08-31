Двух жителей Таганрога задержали при попытке продать человека на органы

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Двое жителей Таганрога подозреваются в продаже человека на органы. Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, 26-летнего мужчину они оценили в 1,5 миллиона рублей. После получения денег подозреваемые были задержаны. Гражданин, предназначенный на продажу, не был в курсе своей предполагаемой участи.

В Ростовской области расследуют уголовное дело по статье "Купля-продажа человека". Подозреваемые - двое жителей Таганрога. Об этом "Интерфаксу" рассказала представитель региональной прокуратуры Елизавета Комахидзе.

По версии следствия, 29 августа они продали за 1,5 миллиона рублей 26-летнего мужчину на органы. После получения денег подозреваемые были задержаны.

Подробностями дела поделился информированный источник агентства. Мужчина, предназначенный на продажу, не был в курсе своей предполагаемой участи. "Ему сказали, что нужно будет перегнать автомобиль в другую страну, и для этого придется пройти полное обследование. На что тот согласился", - рассказал собеседник "Интерфакса". В качестве подложных покупателей выступили сотрудники правоохранительных органов.

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