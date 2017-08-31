Трое детей погибли в результате ДТП в Краснодарском крае

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В Краснодарском крае произошла авария с участием грузовика и легковушки. В результате происшествия погибли пять человек, в том числе трое детей. В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства ДТП.

В результате аварии с участием грузовика и легкового автомобиля в Краснодарском крае погибли пять человек. Об этом сообщает "Интерфакс".

По предварительной информации, авария произошла в Динском районе на автодороге "Краснодар-Кропоткин". В результате ДТП погибли пять человек, в том числе трое детей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все причины и обстоятельства происшествия.

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