Депортированная с Украины журналистка Курбатова пожаловалась на угрозы
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Анна Курбатова, депортированная с Украины журналистка Первого канала, пожаловалась на угрозы в интернете. По ее словам, в четверг один из ее аккаунтов в Сети взломали трижды. Как заявила ранее представитель МИД Мария Захарова, Россия шокирована действиями киевских властей, которые иначе как похищением назвать трудно.
Журналистку Первого канала Анну Курбатову угрожают избить в Москве. Ранее она была задержана и депортирована с Украины в Россию. Киев полагает, что сюжеты Курбатовой "вредили национальным интересам".
"Сегодня только один из аккаунтов в интернете взламывался трижды. Опять там писали угрозы, писали, что, самое безобидное, если я не долечусь, а самое обидное - меня продолжат бить уже в Москве", - цитирует ее ТАСС.
Как ранее заявили в МИД России, Россия шокирована действиями киевских властей, которые иначе как похищением назвать трудно.
"Подходят люди, которые не представляются, отбирают мобильный телефон и документы, не дают сделать звонок ни в загранучреждение, ни близким, ни работодателю", - подчеркнула представитель МИД Мария Захарова.
В среду российские телеканалы сообщили о похищении в Киеве Курбатовой. Позднее стало известно, что ее задержали сотрудники Службы безопасности Украины.
Российских репортеров неоднократно высылали с Украины. В ОБСЕ на случай задержания сотрудницы Первого канала отреагировали. Там призвали Украину прекратить депортацию иностранных журналистов.
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