Задержанный в Москве террорист признался в связях с ИГ

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Сотрудники ФСБ задержали двух выходцев из Центральной Азии, которые готовили теракты в столичном регионе 1 сентября. В этом году День знаний совпадает с праздником Курбан-байрам. Один из задержанных планировал напасть на людей в общественных местах, используя холодное оружие, второй террорист собирался взорвать себя в толпе.

"Один из задержанных накануне Дня знаний, который в этом году совпадает с одним из главных исламских праздников Курбан Байрам, разместил в сети Интернет свое видеообращение к членам запрещенной в Российской Федерации террористической организации "ИГ". В этом обращении он дал так называемую клятву верности террористам. После этого новоиспеченный член ИГ планировал совершить нападения на гражданских лиц с использованием холодного оружия. В его телефоне обнаружены контакты с вербовщиками данной организации и инструкции по планируемому преступлению", - говорится в сообщении ФСБ.

Способ совершения преступления простой. Очень похож на тактику, что используют террористы в Европе, отмечает "ТВ Центр". И время выбрано явно не случайно. В случае успеха общественный резонанс был бы гарантирован. Почти одновременно задержали еще одного человека, который подготовил ко Дню знаний самодельную бомбу.

В обычной жизни эти люди вряд ли чем-то привлекали к себе внимание. Могли быть добропорядочными и законопослушными. Отсюда и сложность в выявлении будущих смертников и потенциальных террористов. Однако в данном случае спецслужбы довольно успешно сработали на опережение. И что характерно - не в первый раз.

Буквально пару недель назад были задержаны и арестованы четыре человека, которые собрали и запустили подпольную лабораторию по производству взрывчатки. Из доступных химических реактивов изготавливали вещество, которое из-за способности легко воспламеняться, террористы называли "матерью сатаны".

Цель подозреваемых - традиционно места массового скопления людей. Не исключено, что они тоже готовились к первому сентября. Среди задержанных оказался эмиссар "Исламского государства", он же специалист по изготовлению взрывчатки. А также будущие террористы-смертники. В мае в Москве на Новопеределкинской улице были задержана аналогичная группа, состоящая из четырёх человек.

В апреле во Владимирской области ликвидированы двое, которые уже подготовили для терактов самодельные взрывные устройства. Аналогичную картину увидели спецназовцы в декабре в Москве, в квартире на улице Наметкина.

Для проведения спецоперации спецназ тогда эвакуировал целый подъезд многоквартирного дома. У задержанных нашли оружие. Килограммы белого порошка - это была самодельная взрывчатка. Готовые бомбы и даже мину прилипалу на магните.

Все эти случаи - явно не полный перечень проводимых спецслужбами операций. Лишь те, что стали известны широкой общественности. Ведь зачастую задержанные, будущие исполнители преступлений - это рядовые участники террористических группировок. И тогда задача - установить все звенья цепи, что требует секретности в проводимой работе.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".