Путин потребовал разобраться с льготами саратовских пенсионеров

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Владимир Путин поручил губернатору Саратовской области Валерию Радаеву решить вопросы с нарушением прав пенсионеров на скидку при оплате ЖКХ. Жалобы на это поступили президенту в ходе "Прямой линии"

Аграрии Саратовской области соберут в этом году 5 миллионов тонн зерна - это на 500 тысяч тонн больше, чем в предыдущем. Об этом доложил Владимиру Путину исполняющий обязанности главы региона Валерий Радаев, передает "ТВ Центр".

По его словам, область постоянно увеличивает площадь сельхозугодий. Каждый год в оборот вводится не менее 20 тысяч гектаров земель, на которых была проведена мелиорация.

Глава государства поручил Радаеву сделать отдельный доклад о решении проблем, с которыми жители Саратовской области обратились на "Прямую линию" с президентом. Среди них - нарушение трудовой дисциплины на Балаковской АЭС, нехватка школ. Особое внимание стоит уделить ситуации с льготами пенсионеров и закрытием сельской больницы в одном из районов области.

"Граждане жалуются, что нарушаются права пенсионеров на скидки по оплате ЖКХ. Я, честно говоря, даже не понимаю: в законе всё отработано, у вас наверняка на региональном уровне система налажена, здесь это всё есть. Пожалуйста, посмотрите. Ещё один совершенно конкретный вопрос, на который я обратил внимание, - закрывают больницу, село Первомайское", - сказал Путин.