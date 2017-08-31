Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира

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Российскую армию назвали одной из самых мощных армий мира. Рейтинг составила международная компания Global Firepower. В нем наша страна занимает вторую строчку. На первой - США, которые являются рекордсменом по затратам на оборону, а замыкает тройку Китай. Правда, у многих экспертов сразу возник вопрос к составителям - учитывался ли такой критерий как эффективность.

Если поверить рейтингу силы самых разных армий мира, то Бангладеш и Ангола в открытом бою легко разгромят некоторые страны НАТО. В своем исследовании эксперты портала Globalfirepower изучили 133 государства и оценили мощь их армий, передает "ТВ Центр". В первой тройке - США, Россия и Китай. Впрочем, публикуя военный чарт-лист, его создатели отмечают - их рейтинг составлен без учета ядерных арсеналов. А ведь с ними можно было бы еще и поспорить о расстановке в подобных списках силы.

Эксперты утверждают, что приняли во внимание около 50 факторов, опираясь на открытые источники. Это не только разнообразие вооружений, но и количество резервистов, уровень финансирования военной сферы, наличие запасов нефти. Если верить их данным, в год США на свою армию тратит почти 600 миллиардов долларов. Имеет Вашингтон почти 14 тысяч самолетов и вертолетов, 400 кораблей и 6 тысяч танков. У России бронетехники явно больше, танков 20 тысяч, превосходство - четыре к одному. Военный флот примерно сопоставим, но у нас втрое меньше авиации, и меньше расходы на армию. Уравновесив все эти показатели по системе, известной только им самим, западные эксперты решили, что американская армия сильнее российской.

"Есть один критерий, который может четко ответить миру. Вот было две армии, вот они схлестнулись, не дай Бог, в реальной боевой обстановке, вот эта армия победила. Остальное — это все лукавая математика", - рассуждает военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Большинство военных экспертов скептически относятся к подобным рейтингам, впрочем, не отрицают - армии США и России действительно самые сильные в мире. Но учитывать нужно не данные о количестве солдат, а накопленный опыт ведения реальных боевых действий. У Москвы он огромен. Все последние достижения военной науки успешно испытаны в Сирии. На фоне провалов США в Ираке и Афганистане, Генштабу удалось достичь ошеломляющих успехов в борьбе с террором при меньших ресурсах. Показало себя и современное российское оружие. В Минобороны подвели итоги форума "Армия-2017" - за несколько дней контрактов с иностранными заказчиками подписали на 300 миллионов долларов.

Впрочем, мощь российской армии Запад признает. Аналитики из центра Rand Corporation заявляли, что военных сил хватит, чтобы за трое суток взять, к примеру, Прибалтику. Истерия не утихает. Новый повод - совместные учения России и Белоруссии "Запад 2017" в сентябре. Планируется участие 13 тысяч военных, но у страха глаза велики.

"Они мобилизовали 100 000 солдат. Если переброска 1 танковой армии является защитой, то сколько же солдат нужно перебросить, чтобы это было наступление?" – паникует глава Генерального штаба Вооруженных сил Республики Польша Лешек Суравский

Это заявление глава польского Генштаба сделал на Украине - стране, которая за последние несколько лет хорошо научилась превращать рассказы о российской агрессии в деньги. Именно сильная украинская армия якобы защищает всю Европу. Впрочем, в опубликованном рейтинге ВСУ оказались лишь на 30 месте. Между вечно нейтральной Швецией и Мьянмой.

Пётр Вершинин, Марк Новогрудский, Илья Титов. "ТВ Центр".