В России приостановлена продажа лидокаина после смерти двух человек
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В Росздравнадзор поступили сообщения о гибели двух пациентов от анафилактического шока при применении лидокаина. Ведомство организовало экспертизу качества указанной серии препарата и временно приостановило его реализацию по всей России.
Росздравнадзор отозвал серию лидокаина из российских аптечных сетей из-за того, что препарат мог привести к гибели двух пациентов в Крыму и Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В 2017 году поступило два сообщения из Республики Крым и Самарской области о летальных исходах у пациентов (41 год и 9 месяцев), наступивших вследствие анафилактического шока при применении лекарственного препарата "Лидокаин", - говорится в сообщении.
После данных инцидентов ведомством была организована экспертиза качества указанной серии лекарственного препарата. Также временно приостановлена реализация лидокаина на территории России.
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