Госдеп потребовал от России закрыть консульство в Сан-Франциско

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США закрывают консульство России в Сан-Франциско и ряд консульских объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке. Об этом заявили в Госдепе. Там подчеркнули, что, несмотря на решение, рассчитывают найти пути улучшения отношений между странами. Американская сторона также отчиталась, что сократила дипломатический персонал в России.

США закрывает генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне, передает "Интерфакс".

О решении закрыть российские дипломатические представительства в трех американских городах сообщил Госдепартамент США. В ведомстве также отчитались о завершении процедуры сокращения численности американской дипмиссии в России.

США в случае необходимости готовы к "дальнейшим мерам" против России, однако надеются, что этого удастся избежать. В Вашингтоне рассчитывают найти пути улучшения отношений между странами.

"В духе паритета, к которому отсылают русские, мы требуем, чтобы российское правительство закрыло свое генеральное консульство в Сан-Франциско, консульское здание в Вашингтоне и консульское здание в Нью-Йорке. Это закрытие должно быть проведено до 2 сентября", - сказала официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

Ранее Москва предложила сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек - до 455 сотрудников. Эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

США с 23 августа приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве.

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