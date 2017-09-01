Голосование. В Германии боятся Россию?

Тема программы "Право голоса": "Американская Германия?". Меньше месяца остается до всеобщих парламентских выборов в Германии, от исхода которых будет зависеть, кто станет канцлером ФРГ. Главный конкурент Ангелы Меркель на выборах в бундестаг - социал-демократ Мартин Шульц. Центральные проблемы избирательной кампании: отношения с США, Россией и проблема миграции. Как Германия будет удерживать свой суверенитет?