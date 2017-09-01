Голосование. В Германии боятся Россию?
Тема программы "Право голоса": "Американская Германия?". Меньше месяца остается до всеобщих парламентских выборов в Германии, от исхода которых будет зависеть, кто станет канцлером ФРГ. Главный конкурент Ангелы Меркель на выборах в бундестаг - социал-демократ Мартин Шульц. Центральные проблемы избирательной кампании: отношения с США, Россией и проблема миграции. Как Германия будет удерживать свой суверенитет?
Новости по теме Итоги голосований
-
31 августа 2017
Голосование. Конфликт из-за миротворцев может привести к войне в Молдавии?
-
30 августа 2017
Голосование. Требование Польши о репарациях с Германии справедливо?
-
29 августа 2017
Голосование. Вы хотите, чтобы Россия и Украина были единой страной?
-
28 августа 2017
Голосование. Для России Трамп - это надежда или угроза?