Дорожные знаки уменьшенного размера появятся по всей России

Теги: Общество пдд автомобиль водитель россия

По всей России начнут использовать дорожные знаки уменьшенного размера. Соответствующие изменения в стандарты будут приняты до конца года. В настоящее время знаки уменьшенного формата используются на некоторых улицах столицы в качестве эксперимента.

Дорожные знаки уменьшенного размера начнут появляться по всей территории России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заммэра Москвы, руководителя департамента транспорта города Максима Ликсутова.

"На заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения поддержано решение из эксперимента выйти на постоянное законное использование дорожных знаков уменьшенного формата. До конца года будут приняты соответствующие изменения в стандарты", - сказал Ликсутов.

По его словам, также на заседании комиссия поддержала идею сократить число дорожных знаков на улицах. Ликсутов отметил, что в первую очередь это касается тех указателей, которые носят информацию вспомогательного характера для водителей.

В настоящее время дорожные знаки уменьшенного размера используются на некоторых улицах столицы в качестве эксперимента.

Читайте также:

Госдеп потребовал от России закрыть консульство в Сан-Франциско

В России приостановлена продажа лидокаина после смерти двух человек

Депортированная с Украины журналистка Курбатова пожаловалась на угрозы

Трое детей погибли в результате ДТП в Краснодарском крае

Двух жителей Таганрога задержали при попытке продать человека на органы