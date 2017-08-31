Лавров сожалеет в связи с закрытием консульства в Сан-Франциско

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Консульство России в Сан-Франциско и ряд дипобъектов в Вашингтоне и Нью-Йорке будут закрыты по требованию США. Как сообщили в МИД России, госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее по телефону предупредил Сергея Лаврова о предстоящих мерах. Министр в ответ выразил сожаление в связи с этим решением.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что Москва внимательно изучит объявленные американцами меры о закрытии дипломатических объектов России в США. После этого будет сообщено об ответной реакции.

"Министр выразил сожаление эскалацией напряженности в двусторонних отношениях, начатой не нами, и указал, что в Москве внимательно изучат объявленные американцами новые меры, после чего будет сообщено о нашей реакции", - прокомментировали в МИД России.

США ранее потребовали до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.

"Госсекретарь звонил специально для того, чтобы проинформировать, что в ближайшее время будет объявлено о дополнительных ограничениях деятельности российских дипломатических представительств на территории США, и изложил их основное содержание", - проинформировали на Смоленской площади.

Москва 28 июля предложила Вашингтону к 1 сентября привести число американских дипломатических и технических сотрудников в России в точное соответствие с числом таких же российских представителей в США. Общая численность персонала, занятого в американских дипмиссиях в России, сокращается до 455 человек.

Кроме того, с 1 августа Россия приостановила использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.

В ответ США с 23 августа приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве.

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