Apple назвала дату презентации iPhone 8
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Презентация нового смартфона iPhone 8 пройдет 12 сентября на территории нового кампуса Apple Park в Калифорнии. При этом пресс-конференция состоится в театре, который носит имя одного из основателей компании Стива Джобса.
Американская компания Apple сообщила, что презентация нового смартфона iPhone 8 состоится 12 сентября. Об этом сообщает издание The Verge.
"Встретимся у нас", - говорится в коротком сообщении компании, которое она разослала различным СМИ.
Презентация впервые пройдет на территории нового кампуса Apple Park в Калифорнии. При этом пресс-конференция состоится в театре, который носит имя одного из основателей компании Стива Джобса.
Предполагается, что помимо новой модели смартфона, Apple представит обновленные iPhone 7 и 7+ с возможностью беспроводной зарядки. Кроме того, компания может показать новые Apple Watch с поддержкой LTE.
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