Встреча Лаврова и Тиллерсона пройдет в сентябре на полях сессии ГА ООН
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон договорились о предстоящей встрече во время недавнего телефонного разговора, который был посвящен закрытию консульства России в Сан-Франциско. Встреча, предварительно, пройдет в сентябре на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Новая личная встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря Рекса Тиллерсона, предварительно, состоится в сентябре на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как передает ТАСС, информацией об этом поделилась высокопоставленный представитель администрации США на брифинге с журналистами. По ее словам, стороны условились о проведении встречи во время недавнего телефонного разговора, в ходе которого, в частности, Тиллерсон уведомил Лаврова о новых ограничительных мерах.
США ранее потребовали до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. Кроме того, американская сторона отчиталась о завершении процедуры сокращения численности американской дипмиссии в России.
Лавров ранее выразил сожаление в связи решением США закрыть консульство в Сан-Франциско. В МИД России также сообщили, что в ближайшее время изучат требования Вашингтона и после этого объявят о своей реакции.
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