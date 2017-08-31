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Анатолий Антонов - новый посол России в США - прибыл в американскую столицу. В международном аэропорту Даллеса его встретили старшие дипломаты российского посольства. Самолет прибыл с небольшой задержкой. Антонов сменил Сергея Кисляка, который завершил свою работу в Вашингтоне 22 июля.

Новый посол России в США Анатолий Антонов прибыл в Вашингтон, передает агентство РИА Новости. Дипломат прибыл в международный аэропорт Даллеса рейсом российской авиакомпании.

Приезд совпал с новостями о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в США, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство России в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

По словам Антонова, Россия будет "спокойно и профессионально" отвечать на действия США. "Говоря по-ленински, нам не нужны истерические порывы", - добавил он.

Президент России Владимир Путин в конце августа назначил Анатолия Антонова послом России в Вашингтоне. Он сменит на этом посту Сергея Кисляка, который руководил российской дипмиссией в США с 2009 года.

Новый кандидат на должность главы американской дипмиссии в России Джон Хантсман, предложенный президентом Дональдом Трампом, пока не утвержден сенатом США.

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