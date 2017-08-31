Порошенко предложили отделить Крым от Украины каналом

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Украинцы обратились к Петру Порошенко с просьбой отделить Крым от материка с помощью канала. Соответствующая петиция размещена на сайте президента Украины. По мнению автора петиции, "это беспроигрышный вариант со всех точек зрения".

Жители Украины обратились к президенту страны Петру Порошенко с инициативой прорыть канал между Азовским и Черным морями, для того чтобы отделить Крым от материка. Соответствующая петиция размещена на сайте главы государства.

Создатель петиции отметил, что длина канала не превысит пяти километров, а его строительство создаст десятки рабочих мест и приведет к "прорыву" для азовских и черноморских портов страны. "Это беспроигрышный вариант со всех точек зрения", - подчеркнул автор инициативы.

При этом в настоящее время петиция набрала всего 43 голоса из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения.

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