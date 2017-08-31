Консульство в Сан-Франциско прекратит прием посетителей 1 сентября

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Госдепартамент выступил с требованием закрыть российское консульство в Сан-Франциско и два торговых представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Подчеркивается, что причиной стало предписание Москвы сократить американский дипломатический корпус. Уже 1 сентября консульство закроет двери для посетителей.

Российское консульство в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке будут закрыты. Известно об этом стало только в четверг вечером, а уже ко 2 сентября работа этих объектов должна быть полностью прекращена, передает "ТВ Центр". В Госдепе попытались объяснить такое требование острой внешнеполитической необходимостью и даже заявили, что якобы ещё мягко обошлись с российскими дипломатами.

"После этой инициативы у обеих стран будет по три работающих консульства. При этом, несмотря на то, что не будет паритета в количестве используемых дипломатами и консульствами зданий, мы решили дать возможность российской стороне продолжить использовать некоторые здания, так как стремимся остановить ухудшение в наших отношениях", - заявила представитель Госдепа Хизера Нойерт.

О новых ограничительных мерах в отношении Москвы госсекретарь США Рекс Тиллерсон лично поставил в известность главу российского МИД Сергея Лаврова.

"Госсекретарь звонил специально для того, чтобы проинформировать, что в ближайшее время будет объявлено о дополнительных ограничениях деятельности российских дипломатических представительств на территории США и изложил их основное содержание. В ответ Министр выразил сожаление эскалацией напряженности в двусторонних отношениях, начатой не нами, и указал, что в Москве внимательно изучат объявленные американцами новые меры, после чего будет сообщено о нашей реакции", - сообщили в МИД.

Пока же предстоит решить, как именно будет проходить процедура прекращения работы генконсульства в Сан-Франциско, и куда поедут люди. В Госдепе отдельно подчеркнули, что в этот раз речь не идёт о высылке дипломатов и их семей, а только о закрытии зданий. При этом сами строения останутся в собственности российского МИД, их просто нельзя будет использовать по назначению.

"Решение вызывает огромное сожаление. Оно больно ударит по интересам и российских граждан, проживающих в том регионе, за который отвечало генконсульство, и по американским гражданам, которые также часто обращалось в наше генконсульство по поводу многих вопросов, в том числе, за получением российской визы", - заявил генеральный консул Российской Федерации в Сан-Франциско Сергей Петров.

В Вашингтоне настаивают: эта мера стала ответом на требование России сократить штат американских дипломатов, работающих, в нашей стране. В США считают его необоснованным и причиняющим вред двусторонним отношениям. При этом в Вашингтоне будто бы уже забыли, кто первым начал это противостояние. Именно американская администрация в декабре прошлого года прямо накануне новогодних каникул в течение 72 часов велела российским дипломатам вернуться на родину, а также арестовала дипсобственность. Москва с ответными мерами не спешила - пыталась договориться о возврате арестованных объектов. Но США навстречу ни в какую идти не захотели. Потому России пришлось сделать свой шаг в этом противостоянии: США было предписано сократить свою дипмиссию в нашей стране на 455 человек. А с 1 августа американским дипломатам запретили пользоваться дачей в Серебряном бору и складом на Дорожной улице. Но Вашингтон на этом не остановился. Неделю назад США приостановили выдачу своих неиммиграционных виз по всей России. Правда, с пятницы процедуру планируется возобновить, но только в американском посольстве в Москве.

"Всему миру они показывают свою непредсказуемость, своё какое-то детское упрямство, ведут себя, мягко выражаясь, неподобающим образом, нарушают все, так сказать, приличия, которые вырабатывались столетиями в условиях развития дипломатии. На мой взгляд, такие меры не будут оставлены без внимания", - заявил сенатор Андрей Климов.

Объявляя о своём решении, американские власти выразили надежду на то, что новых ответных шагов не последует. Как заявили в посольстве России в США, наша страна будет профессионально и спокойно отвечать на действия Вашингтона.

Оксана Фомичева, Александр Ковалёв. "ТВ Центр".