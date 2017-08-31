Собянин осмотрел итоги благоустройства жилого квартала в Хамовниках

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Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг осмотрел итоги благоустройства жилого квартала в столичном районе Хамовники.

Сергей Собянин осмотрел итоги благоустройства жилого квартала в столичном районе Хамовники. Об этом сообщает агентство "Москва". Во время осмотра мэр пообщался с жителями квартала, они поблагодарили власти города за проведенную работу.

В результате работ во дворе между улицами 2-я Фрунзенская и 3-я Фрунзенская обустроили спортивные и детские площадки. Всего установили 30 игровых комплексов, модулей и качелей, три спортивных комплекса, включая тренажеры и воркаут. Кроме того, отремонтировали дорожное покрытие, старую плитку на прогулочных дорожках заменили на новую. Также был приведен в порядок газон и разбиты новые цветники, площадку для выгула собак оборудовали горками и барьерами.

Всего в программу благоустройства 2017 года включено более 3,5 тысячи московских дворов. Программу запустили в 2011 году. К настоящему времени в порядок приведены более 24,1 тысячи московских дворов.