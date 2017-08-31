В Москве ежегодно благоустраивают несколько тысяч дворов

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Столичные власти планируют ежегодно благоустраивать более трех тысяч дворовых территорий. Помимо ремонта дорог, газонов и скамеек, во дворах появляются игровые городки, спортивные и детские площадки, зоны для тихого отдыха, для выгула собак, а также парковочные места. Об этом сообщил Сергей Собянин, осмотрев один из обновленных дворов. Его буквально не узнать, рассказали жители и выразили надежду, что такие преображения произойдут во всех районах Москвы.

Когда закончились строительные работы, в этом дворе что ни день, то праздник. В преддверии первого сентября чествуют первоклашек. Их здесь трое. На улице праздничные перетяжки, воздушные шары, мыльные пузыри. Мамы и папы, не говоря о детворе, искренне рады переменам. Во дворе образцового содержания три детские площадки заполнены до отказа, передает "ТВ Центр".

"Полгода назад, вы не поверите, здесь было гаревое покрытие. Когда шел дождь, здесь были огромные лужи. Где сейчас альпийская горка и красота такая сделана, был горка деревянная, старая. Мы лично собирали деньги на лак, и сами ее покрывали лаком", - рассказывает жительница дома Марина Лукинская.

Скрипучие качели, небезопасные металлические конструкции, песок и щебенка под ногами в прошлом. Ближайшая площадка уже не в квартале от дома, а под окнами. Уходить не хочется.

На преображение ушло без малого два месяца. Все работы по благоустройству двора выполнялись с учетом предложений местных жителей и муниципальных депутатов. Дорожки для прогулки, игровые комплексы, лавочки, безопасное покрытие, освещение — во дворе теперь интересно и уютно.

Футбольное поле зимой трансформируется в ледовую арену. Площадка не пустует. Благоустроенное поле стало поводом создать дворовую команду. Кто куда, а гордость и звезда двора чемпион Европы, член Паралимпийской сборной России по плаванию Сергей Клягин от тренажеров не отходит. Воркаут заменил тренировки в зале, на которые приходилось ездить.

"Из тренажеров здесь все есть. На лестнице можно подтягиваться, растягиваться. Я, например, просто могу повиснуть на ней, потому что мне надо растягивать мышцы", - говорит он.

Позанимался во дворе, и к новым мировым рекордам. Но сначала подарок мэру - футболка от дружного двора.

Как подарок города жители воспринимают свой обновленный двор. Уже 6 лет Москва строит игровые городки, расчищает дворы и облагораживает территории. В планах на будущий год не меньше, чем в этом. Обновят более 3 тысяч дворов.

Анастасия Мартынова, Илья Ушаков и Андрей Булычев. "ТВ Центр", Москва.