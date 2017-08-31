Краснодарский аэропорт эвакуировали после звонка о бомбе

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В аэропорту Краснодара началась эвакуация пассажиров из-за звонка о бомбе. В настоящий момент сотрудники оперативных служб проводят проверку.

Обновление: посторонних предметов не обнаружено; аэропорт начал работу в штатном режиме

В аэропорту Краснодара в четверг вечером началась эвакуация пассажиров. Это произошло после анонимного сообщения о возможном минировании.

"Сотрудниками оперативных служб проводится проверка", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании "Базел Аэро". Информация о происшествии уточняется.

В дежурной части линейного управления МВД на транспорте сообщили агентству ТАСС, что опасности для людей нет.

В ближайшее время из Краснодара должны вылететь по два рейса в Москву и Санкт-Петербург (один из самолетов в столицу задержан), а также в Ижевск и Актау.

Как пишет "Кубань 24", в полиции опровергли сообщение об эвакуации аэровокзала. В здании работал кинолог со служебной собакой. "Животному сложно работать при большом скоплении людей, часть пассажиров попросили выйти на улицу", - сообщили интернет-порталу.

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