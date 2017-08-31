Полиция возбудила дело по факту атаки на студию Учителя в Петербурге

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По факту нападения неизвестных на студию режиссера Алексея Учителя в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут розыск подозреваемых.

Полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту нападения неизвестных на студию режиссера Алексея Учителя в Санкт-Петербурге. Об этом TVC.ru сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"31 августа 2017 года около 3:30 в полицию поступило сообщение от собственника помещений, располагающихся в доме 12 на набережной Крюкова канала о том, что неизвестные, разбив несколько стеклянных предметов, нанесли вред фасаду здания и скрылись", - сказала Волк.

По ее словам, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут розыск подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в здание, где находится студия Алексея Учителя. К моменту приезда сотрудников полиции возгорание было потушено.

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