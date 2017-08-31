Россиянка завоевала золото ЧМ по гимнастике в упражнениях с булавами

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Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами. Турнир проходит в итальянском Пезаро.

Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнении с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро, передает "Р-Спорт".

В финале Аверина получила за свое выступление 19,000 балла. Серебро досталось Екатерине Галкиной (18,050) из Белоруссии. Бронза у россиянки Арины Авериной (17,800), сестры-близнеца Дины Авериной.

Это золото стало третьим для сборной России на текущем чемпионате мира. Ранее Дина Аверина победила в упражнениях с обручем, а Арина Аверина - в упражнениях с мячом.

Чемпионат мира в Пезаро продлится до 3 сентября.

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