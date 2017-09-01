1 сентября за парты впервые сядут 1,7 млн российских школьников

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В пятницу в России - День знаний. Начало нового учебного года отмечают миллионы школьников, 1 миллион 700 тысяч из них сядут за парты впервые.

1 сентября в учебных заведениях проходят торжественные линейки, тематические уроки, а также поздравляют учителей. Во Владивостоке первый звонок уже прозвенел. Погода не подвела, день сегодня теплый и солнечный. Будущие выпускники - 11-классники - пришли в единой форме, напоминающей модели советских времен: у девушек - белые кружевные фартуки, нарядные воротнички на платьях. Однако особое внимание на празднике приковано к первоклассникам. Они с трепетом ждали этого события, родители готовили наряды и волновались не меньше.

В новом году произошли изменения в учебной программе. В расписание десятиклассников спустя несколько лет вернётся астрономия. А в некоторых школах вводят уроки финансовой грамотности. Новшества ожидают и девятиклассников: изменится итоговый экзамен по русскому языку. Теперь в нём будет не только письменная, но и устная часть. Хорошая новость и для студентов: с 1 сентября им повысили стипендии.